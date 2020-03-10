Житель Пхукета арестован за угон скутеров

Полиция Пхукета арестовала 25-летнего Наттхакита Кыкуна по делу об угоне двух скутеров. Первый мотоцикл мужчина угнал в Рассаде, второй – в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Марта 2020, 06:16 PM

Житель Пхукета арестован за угон скутеров из Рассады и Чалонга. Фото: Полиция Пхукета