Житель Пхукета арестован за угон скутеров

Как рассказал полковник Бандит Кхаосутхам из центрального полицейского участка провинции Пхукет, поиски угонщика были начаты 22 февраля, когда в участок поступило заявление о пропаже серого скутера Honda Click с Soi Patchanee в Рассаде.
Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и вышла на подозреваемого, который затем был арестован на парковке жилого комплекса во втором мубане Рассады. Наттхакит Кыкун приехал туда на скутере Honda Click зеленого цвета.
Полицейские обыскали жилье господина Кыкуна и обнаружили улики, указывающие на причастность мужчины к угонам, включая набор инструментов и нечто, что полиция описала как «поддельный ключ от мотоцикла».
На допросе господин Кыкун сознался как в угоне серого скутера, с пропажи которого началось расследование, так и в угоне зеленого байка, которым он пользовался непосредственно перед арестом. Этот скутер мужчина угнал из поселка Chalongsuk Village housing на Chao Fa West Rd в Чалонге 27 февраля.
Также господин Кыкун сознался в краже номерного знака с мотоцикла, припаркованного у пирса Лэм-Хин в Ко-Кэу. Арестованный планировал заменить номера на одному из угнанных мотоциклов.
Наттхакиту Кыкуну были предъявлены обвинения в совершении двух краж.