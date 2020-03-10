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Житель Пхукета арестован за угон скутеров

Полиция Пхукета арестовала 25-летнего Наттхакита Кыкуна по делу об угоне двух скутеров. Первый мотоцикл мужчина угнал в Рассаде, второй – в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Марта 2020, 06:16 PM
Житель Пхукета арестован за угон скутеров из Рассады и Чалонга. Фото: Полиция Пхукета

Житель Пхукета арестован за угон скутеров из Рассады и Чалонга. Фото: Полиция Пхукета

Как рассказал полковник Бандит Кхаосутхам из центрального полицейского участка провинции Пхукет, поиски угонщика были начаты 22 февраля, когда в участок поступило заявление о пропаже серого скутера Honda Click с Soi Patchanee в Рассаде.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и вышла на подозреваемого, который затем был арестован на парковке жилого комплекса во втором мубане Рассады. Наттхакит Кыкун приехал туда на скутере Honda Click зеленого цвета.

Полицейские обыскали жилье господина Кыкуна и обнаружили улики, указывающие на причастность мужчины к угонам, включая набор инструментов и нечто, что полиция описала как «поддельный ключ от мотоцикла».

На допросе господин Кыкун сознался как в угоне серого скутера, с пропажи которого началось расследование, так и в угоне зеленого байка, которым он пользовался непосредственно перед арестом. Этот скутер мужчина угнал из поселка Chalongsuk Village housing на Chao Fa West Rd в Чалонге 27 февраля.

Также господин Кыкун сознался в краже номерного знака с мотоцикла, припаркованного у пирса Лэм-Хин в Ко-Кэу. Арестованный планировал заменить номера на одному из угнанных мотоциклов.

Наттхакиту Кыкуну были предъявлены обвинения в совершении двух краж.

 

 

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