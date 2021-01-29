Житель Пхукета арестован за кражу продуктов на 300 бат

Полиция Вичита арестовала бывшего военнослужащего Ватчарина Иннумпхана за кражу покупок из корзинки припаркованного возле магазина мотоцикла. В процессе дачи показаний мужчина заявил, что ему была нужна еда для себя и своей кошки.

Новости Пхукета

29 Января 2021, 11:21 AM

Фото: Полиция Вичита

Как заявил подполковник Чатчай Чуну из полиции Вичита, господин Иннумпхан был арестован по адресу проживания на Soi Thep Anusorn в среду, 27 января. Арест был произведен на основании заявления местной жительницы, которая сообщила в полицию о том, что из корзинки ее мотоцикла были похищены покупки. В частности, вору достались мясо, рыба и различные снэки общей стоимостью в 300 бат.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские отследили вора и арестовали его. В качестве улик были изъяты одежда, в которой они совершил кражу, и скутер, на котором скрылся с места преступления.

На допросе господин Иннумпхан сознался в совершении преступления и также сообщил о другой аналогичной краже. На нарушение закона его толкнуло отсутствие денег.

Подполковник Чуну также добавил, что задержанный еще с прошлого года находился в розыске под делу о незаконном хранении наркотических средств.







