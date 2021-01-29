Житель Пхукета арестован за кражу продуктов на 300 бат

Как заявил подполковник Чатчай Чуну из полиции Вичита, господин Иннумпхан был арестован по адресу проживания на Soi Thep Anusorn в среду, 27 января. Арест был произведен на основании заявления местной жительницы, которая сообщила в полицию о том, что из корзинки ее мотоцикла были похищены покупки. В частности, вору достались мясо, рыба и различные снэки общей стоимостью в 300 бат.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские отследили вора и арестовали его. В качестве улик были изъяты одежда, в которой они совершил кражу, и скутер, на котором скрылся с места преступления.
На допросе господин Иннумпхан сознался в совершении преступления и также сообщил о другой аналогичной краже. На нарушение закона его толкнуло отсутствие денег.
Подполковник Чуну также добавил, что задержанный еще с прошлого года находился в розыске под делу о незаконном хранении наркотических средств.