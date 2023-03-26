Житель Пхукета арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетний

Отдел полиции по борьбе с уголовными преступлениями (CSD) арестовал 24-летнего жителя Пхукета по обвинению в изнасиловании. Согласно материалам дела, мужчина через Facebook познакомился с 17-летней девушкой из Таланга, а когда та пригласила его домой, совершил над ней сексуальное насилие.

Новости Пхукета

26 Марта 2023, 10:36 AM

Житель Таланга задержан по делу об изнасиловании, возбужденному в 2022 году. Фото: MGR Online