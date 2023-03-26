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Житель Пхукета арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетний

Отдел полиции по борьбе с уголовными преступлениями (CSD) арестовал 24-летнего жителя Пхукета по обвинению в изнасиловании. Согласно материалам дела, мужчина через Facebook познакомился с 17-летней девушкой из Таланга, а когда та пригласила его домой, совершил над ней сексуальное насилие.

Новости Пхукета

26 Марта 2023, 10:36 AM
Житель Таланга задержан по делу об изнасиловании, возбужденному в 2022 году. Фото: MGR Online

Житель Таланга задержан по делу об изнасиловании, возбужденному в 2022 году. Фото: MGR Online

Об аресте подозреваемого по делу об изнасиловании несовершеннолетней сообщил 25 марта новостной сайт MGR Online. В публикации указывается, что некий Сумет был арестован в тот же день на основании ордера 584/2565, выданного судом Пхукета судом 11 октября 2022 года.

Информация об аресте нигде, кроме публикации MGR Online не появлялась. Издание The Phuket Express (пхукетский филиал паттайского сайта The Pattaya News) пишет, то редакции якобы сообщила об этом полиция Таланга. Однако в тексте заметки нет никаких дополнительных данных и даже отсутствует информация о том, что вменяемое Сумету преступление было совершено в прошлом году. В качестве иллюстрации The Phuket Express использует обрезанную фотографию MGR Online, на которой размещен логотип сайта.

На полной версии фотографии изображены два человека со скрытыми лицами. Предположительно, один из них – это упомянутый Сумет. О личности второго ничего не говорится.

В обоих публикациях говорится, что Сумет был арестован у своего съемного жилья в тамбоне Срисунтхорн в округе Таланг. Мужчина отверг выдвинутые против него обвинения, однако наличие судебного ордера указывает, что полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы как минимум убедить суд в обоснованности подозрений.

 

 

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