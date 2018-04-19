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Житель Пхукета арестован по обвинению в хищении 6,5 млн бат со счета экс-работодателя

Полиция Пхукета сообщила об аресте 37-летнего Витуна Буамди, обвиняемого в том, что он украл банковскую карту своего бывшего нанимателя, а затем в течение нескольких месяцев снял с его счета 6,5 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Апреля 2018 12:37:42

Фото: Полиция Пхукета
Фото: Полиция Пхукета

Как говорится в полицейском отчете об аресте, Витун Буамди был арестован вечером 17 апреля в Ко-Кэу. Основанием для ареста стало заявление, которое подал в полицию его бывший наниматель, имени которого правоохранители не раскрыли. В своем заявлении тот сообщил, что из его дома похитили банковскую карту, после чего сняли со счета 6,5 млн бат.

В полицейском отчете указывается, что банковская карта пропала 16 декабря, заявление в полицию было подано 1 марта, а средства со счета были сняты 248 транзакциями. Полиция не уточнила, почему карта не была заблокирована, а потерпевший не обратился в правоохранительные органы после того, как карта исчезла, а со счета начали пропадать деньги.

Расследованием дела руководил полковник пхукетской полиции Аканит Данпитаксарн, который, согласно отчету, установил, что одно из снятий денег через банкомат было осуществлено Витуном Буамди.

Ордер на арест Витуна был выдан 13 марта. Полиция заявила, что в ходе ареста у мужчины были изъяты дробовик и два пистолета (один из которых был изготовлен кустарно). Также в полицейском отчете указывается, что Витун Буамди «имел дела с наркотиками», однако об обнаружении в его доме каких-либо запрещенных веществ не сообщается. О том, что произошло с похищенными 6,5 млн бат, которые стали основанием для выдачи ордера, также не говорится.

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