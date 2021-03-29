Житель Пхукета арестован по делу о порномести

Житель Пхукета Наронг Чутхонг был арестован полицией Вичита по обвинению в публикации интимного видео с участием свой бывшей подруги. Мужчина добровольно явился в полицейский участок 24 марта, после того как сотрудники правоохранительных органов двумя днями ранее задержали (и отпустили) его по другому обвинению. Сам же ордер на арест был выдан 9 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Марта 2021, 10:44 AM

Фото: Полиция Вичита

Как рассказал подполковник полиции Вичита Чатчай Чуну, господин Чутхонг был задержан 22 числа за причинение ущерба полицейскому транспорту при попытке избежать проверки на дороге.

При этом сами обстоятельства задержания были описаны полицией странно. Капитан полиции Тхамманун Пунсэн обратил внимание на мужчину во время патрулирования у здания The Future Condominium на Chao Fa West Rd. около 4:40 утра. Господин Чутхонг якобы вел себя подозрительно. Сам капитан Пунсэн управлял мотоциклом, тогда как за рулем полицейского пикапа находился некто Маноп Дынпенг, принадлежность которого к полиции пояснена не была.

Капитан Пунсэн решил досмотреть господина Чутхонга и его транспортное средство, но тот бросился в бегство на своем мотоцикле. Погоня завершилась тем, что полицейский пикап преградил путь мотоциклу господина Чутхонга, что привело к аварии. В ходе ДТП никто серьезно не пострадал. И господин Чутхонг, и управлявший полицейским пикапом господин Дынпенг были лишь оштрафованы за опасное вождение, повлекшее за собой причинение вреда имуществу.

Два дня спустя полиция провела проверку личности господина Чутхонга и установила, что тот находится в розыске по ордеру пхукетского суда. Полицейское отделение Вичита отправило наряд в The Future Condominium, который мужчина указал в качестве места проживания, но самого его там не было. Правоохранителей встретила бывшая подруга Чутхонга – 28-летняя Чалита Санг-Иад – заявившая, что тот там больше не живет. Также она пояснила, что еще 15 марта подала на него заявление в полицию, после того как он ударил ее и распылил в квартире пену из огнетушителя.

В присутствии полицейских госпожа Санг-Иад позвонила бывшему сожителю, который затем передал себя в руки полиции и сознался, что в качестве мести публиковал в интернете интимные видео с участием своих бывших подруг.

Подполковник Чуну не уточнил, какие именно обвинения были предъявлены мужчине на этот раз.