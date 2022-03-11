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Житель Паклока и трое его детей остались без жилья и имущества в результате пожара

Вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабум и глава округа Таланг Банча Тхану-Ин встретились с 53-летним жителем Паклока Сучартом Вангди, который лишился жилья и большей части имущества в результате пожара 9 марта. Мужчине передали наличные деньги на первое время, а также мешок риса, сообщила PR-служба провинции Пхукет.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 06:01 PM
Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в Паклоке произошел 9 марта. Фото: PR Phuket

Пожар в доме Сучарта Вангди начался около 15:00 дня. Прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб справились с огнем и не позволили пламени перекинуться на соседние постройки, однако небогатый мужчина остался почти без имущества. Сгорели, в том числе, школьные принадлежности его детей: сына и двух дочерей.

Предварительно причиной возгорания названо короткое замыкание. Человеческих жертв удалось избежать.

В сообщении PR-службы указывается, что о пожаре в Паклоке узнал губернатор Наронг Вунсиеу. Глава провинции отдал профильным ведомствам распоряжение помочь пострадавшему мужчине и его детям, а также обсудить с владельцем жилья предоставление господину Вангди помещения для временного проживания.

 

 

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