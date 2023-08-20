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Житель Паклока арестован c оружием и наркотиками

Полиция Таланга сообщила об аресте наркоторговца из Паклока, известного под прозвищем «Джоук Морат». При обыске у мужчины изъяли 234 содержащие метамфетамин таблетки и револьвер с патронами. При этом оружие у мужчины было в единичном экземпляре, а патроны – явно разные.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Августа 2023, 10:42 AM
Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Житель Паклока арестован с оружием и наркотиками. Фото: Thalang Police

Подозреваемый по имени Суракит был арестован в Паклоке в субботу, 19 августа. Полиция не указала фамилию 35-летнего мужчины, назвав лишь его прозвище – Джоук Морат.

Суракит, согласно полицейскому отчету, является уроженцем Паклока, а указанный в документе адрес постоянной регистрации и место ареста – дома в одном и тоже же мубане Паклока. Из сообщения следует, что речь идет о той части района, где находится Phuket Air Park.

При обыске полицейские изъяли у Суракита содержащие метамфетамин оранжевые таблетки (яба) в количестве 234 штук, а также револьвер Smith & Wesson и 19 патронов. Полиция сообщила, что оружие и патроны – .32 калибра, но на фото видно, что боеприпасы разные.

Суракиту предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью распространения/продажи и в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. После ареста мужчину отвезли в полицейский участок Таланга.

Напомним, что именно полиция Таланга в прошлом году наиболее заметно отреагировала на массовое убийство в Нонг-Буа-Лампху, совершенное регулярным потребителем метамфетамина (и сотрудником полиции, хоть на тот момент и уволенным и органов).

Полицейский участок провозгласил политику нулевой терпимости к наркотикам, в рамках которой даже наличие одной таблетки ябы в кармане было основанием для полноценного преследования по статье о хранении наркотиков.

 

 

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