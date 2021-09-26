Житель Май-Кхао предположительно нашел амбру кашалота ценой в 30 млн бат

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) проверяют находку жителя Май-Кхао сделанную им во время пробежки на пляже. Мужчина полагает, что обнаружил на берегу крупный кусок амбры кашалота, который может стоить в районе 30 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

66-летний Йонгйут Лимсыбчы из Май-Кхао рассказал СМИ, что обнаружил предполагаемый кусок амбры утром 23 сентября на пляже у отеля Maikhao Dream Villa Resort & Spa. По словам мужчины, объект состоял из маслянистой, похожей на мед субстанции, прилипавшей к руками.

«Это было похоже на золотисто-желтые отходы жизнедеятельности кашалота, которые я видел в новостям по телевизору», – заявил господин Лимсыбчы.

Мужчина поспешил с находкой домой, где взвесил ее, дополнительно исследовал, что пришел к выводу, что действительно нашел амбру, воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов.

Данное вещество бывает разных цветов (включая серый, черный, золотой и белый) и издавна применяется в парфюмерии, а также при производстве средств традиционной медицины. Согласно «Википедии», стоимость сырой амбры может составлять от двух до 35 долл. за грамм. Кусок, который нашел господин Лимсыбчы весит 19,5 кг.

«Если это настоящая амбра, то стоимость килограмма может составлять 1,5 млн бат, а всего куска соответственно – 30 млн», – заявил господин Лимсыбчы.

Сейчас кусок находится в Пхукетском центре морской биологии (РМВС). Специалисты центра пока не озвучили своего вывода относительно того, действительно ли это амбра.