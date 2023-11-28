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Житель Май-Кхао арестован за домогательства на дорогах

Полиция Таланга арестовала 34-летнего местного жителя за домогательства к женщинам на дорогах. Женатый мужчина подъезжал к мотоциклисткам на своем байке, трогал их за грудь, после чего скрывался. На счету арестованного – не менее семи таких случаев за полторы недели. Сам он заявил, что каждый раз был под воздействием наркотиков и не понимал, что творил.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Ноября 2023, 12:01 AM
На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали мужчину, трогавшего женщин за грудь на дорогах. Тот заявил, что не отдавал себе отчет в действиях, потому что в каждом из случаев был под воздействием наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Май-Кхао по имени Моноп был арестован около 17:30 понедельника, 27 ноября. В сообщении полиции Таланга упоминаются семь случаев домогательства в период с 14 по 25 ноября, некоторые из инцидентов были зафиксированы камерами уличного видеонаблюдения. По записям с них Монопа и разыскали.

Идентифицировав мотоцикл подозреваемого, полицейские пришли к женщине, на имя которой он был зарегистрирован. Искомым человеком оказался ее муж.

Монопу предъявили обвинения по статье о домогательствах или непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего. Уголовный кодекс Таиланда предусматривает за это до 10 лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.

Моноп принес извинения и заявил, что, якобы, не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку в каждом из случаев находился под воздействием наркотиков.

 

 

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