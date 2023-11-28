Житель Май-Кхао арестован за домогательства на дорогах

Житель Май-Кхао по имени Моноп был арестован около 17:30 понедельника, 27 ноября. В сообщении полиции Таланга упоминаются семь случаев домогательства в период с 14 по 25 ноября, некоторые из инцидентов были зафиксированы камерами уличного видеонаблюдения. По записям с них Монопа и разыскали.
Идентифицировав мотоцикл подозреваемого, полицейские пришли к женщине, на имя которой он был зарегистрирован. Искомым человеком оказался ее муж.
Монопу предъявили обвинения по статье о домогательствах или непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего. Уголовный кодекс Таиланда предусматривает за это до 10 лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.
Моноп принес извинения и заявил, что, якобы, не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку в каждом из случаев находился под воздействием наркотиков.