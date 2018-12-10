Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности

Полиция закрыла дело о смерти 27-летнего Дамронга Манджита найденного повесившимся после ссоры с женой. Полиция классифицировала случай как суицид, родственники скончавшегося с данной версией согласны.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Декабря 2018, 10:04 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о смерти 27-летнего жителя Ко-Кэу утром 8 декабря. Тело мужчины обнаружила его 22-летняя супруга Каттика Джитджам, с которой он прожил несколько лет. У семейной пары было трое детей, однако, как указала полиция в отчете о происшествии, господин Манджит часто ревновал жену, что приводило к ссорам.

Госпожа Джитджам заявила полицейским, что обнаружила мужа повесившимся на следующее утро после одной из таких ссор. По словам женщины, предыдущим вечером она отправилась в некое развлекательное заведение в Кату, где затем появился и ее муж, чтобы выяснить, как и с кем она проводит время. В полицейском отчете говорится, что госпожа Джитджам находилась в обществе другого мужчины, но источник этой информации не указан.

«Когда я вернулась домой, у нас произошла очередная ссора, после чего я отправилась в спальню, а муж остался снаружи», – заявила госпожа Джитджам.

Согласно полицейскому отчету, господин Манджит умер в промежутке между 2:00 ночи и 8:00 утра. Соседи семейной пары рассказали, что не слышали звуков ссоры, но при этом заявили, что дом, судя по всему, был заперт изнутри. По словам соседей, у госпожи Джитджам не хватило бы физических сил, чтобы расправиться с мужем.

Тело погибшего уже передано родственником для проведения похоронного обряда и кремации. По словам полицейских, те согласились с версией о самоубийстве.