Житель Кату арестован за фото полуобнаженных девочек-подростков в сети

Как сообщил шеф полиции Кату полковник Рунгрит Ратанапхакди, 58-летний Манат Путтанупап был арестован 16 марта на основании ордера пхукетского суда.
Ордер был выдан «по подозрению в отлучении ребенка в возрасте не старше 15 лет от родителей или законных опекунов без обоснованной причины в целях непристойных действий или совершения непристойного деяния против ребенка не старше 15 лет». Такое обоснование озвучил в своем заявлении полковник Ратанапхакди.
Как отмечается, снимки несовершеннолетних были размещены «на популяной пхукетской странице в Facebook». Публикация возмутила представителей общественность, посчитавших пост неподобающим.
На снимках были запечатлены девочки разных возрастов – в различных позах и различной «степени обнаженности». На одной из моделей были лишь шорты и спортивный топик-бюстгальтер. Другая девушка постарше была в бюстгальтере и расстегнутых джинсах, под которыми были видны трусы.
Согласно заявлению полиции, господин Путтанупап пытался уйти от критики и ответственности. В частности, он сам удалил опубликованные фотографии.
Среди прочего пользователи Facebook обвинили мужчину в том, что он обменом заставил девушек снять одежду для фотографирования. С юными моделями уже побеседовали сотрудники социальной службы.ф