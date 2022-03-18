Житель Кату арестован за фото полуобнаженных девочек-подростков в сети

Полиция Пхукета арестовала жителя Кату за размещение в сети фотографий девочек-подростков в нижнем белье. Пользователи Facebook сочли снимки непристойными, суд выдал ордер на арест.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Марта 2022, 01:48 AM

Фото: Полиция Кату

Как сообщил шеф полиции Кату полковник Рунгрит Ратанапхакди, 58-летний Манат Путтанупап был арестован 16 марта на основании ордера пхукетского суда.

Ордер был выдан «по подозрению в отлучении ребенка в возрасте не старше 15 лет от родителей или законных опекунов без обоснованной причины в целях непристойных действий или совершения непристойного деяния против ребенка не старше 15 лет». Такое обоснование озвучил в своем заявлении полковник Ратанапхакди.

Как отмечается, снимки несовершеннолетних были размещены «на популяной пхукетской странице в Facebook». Публикация возмутила представителей общественность, посчитавших пост неподобающим.

На снимках были запечатлены девочки разных возрастов – в различных позах и различной «степени обнаженности». На одной из моделей были лишь шорты и спортивный топик-бюстгальтер. Другая девушка постарше была в бюстгальтере и расстегнутых джинсах, под которыми были видны трусы.

Согласно заявлению полиции, господин Путтанупап пытался уйти от критики и ответственности. В частности, он сам удалил опубликованные фотографии.

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