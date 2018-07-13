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Житель Камалы покончил с собой в прямом эфире на Facebook

Полиция Пхукета расследует самоубийство 29-летнего жителя Камалы, застрелившегося из самодельного пистолета 12 калибра. Последний час жизни мужчина транслировал на Facebook в режиме реального времени.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июля 2018 11:38:25

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Полиция получила сообщение о происшествии на Soi Bangwan в Камале около 1:00 ночи 12 июля.

Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили тело 29-летнего Джарина (фамилия не раскрывается) с огнестрельной раной в области сердца. Рядом с телом полиция нашла гильзу от патрона 12 калибра и два самодельных пистолета. В той же комнате находился и смартфон, который Джарин использовал для того, чтобы транслировать последний час своей жизни на Facebook.

Изучив видео, полицейские пришли к выводу, что мужчина был пьян и продолжал пить пиво во время трансляции.

Родственники погибшего рассказали, что перед самоубийство Джарин на что-то злился. Некий друг пришел к нему, чтобы успокоить, но, видимо, результата не добился. Члены семьи Джарина отметили, что услышали выстрел сразу после того, как приятель ушел.

 

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