Житель Чалонга задержан за торговлю метамфетамином через Facebook

Управление полиции по борьбе с кибер-преступлениями (CCIB) задержало 34-летнего жителя Чалонга за продажу метамфетамина через социальную сеть Facebook.

Новости Пхукета

11 Июня 2021, 05:05 PM

Фото: CCIB

Как рассказал глава CCIB по пятому региону генерал-майор Чарин Копатта, 34-летний Ваттханачай Йимди был задержан в своем доме на Soi Nakok в районе Chao Fa West Rd. В ходе обыска у мужчины изъяли 173,25 г кристаллического метамфетамина.

Согласно материалам дела, господин Йимди продавал наркотики местным подросткам через Facebook. Задержанному предъявили обвинения в нелегальном хранении наркотических средств первой категории.

На допросе господин Йимди заявил, что сам приобретал метамфетамин у некого «мистер Ми», настоящего имени которого не знает. По словам задержанного, он общался с поставщиком раз в неделю по телефону, причем тот регулярно менял номера.

Господин Йимди указал, что последнюю партию метамфетамина приобрел 9 июня, заплатив за товар 22 тыс. бат.