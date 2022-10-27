Житель Чалонга арестован за хранение метамфетамина

Полиция Вичита сообщила об аресте 32-летнего жителя Чалонга по имени Даоруанг (фамилия не указана) за незаконное хранение наркотиков первой категории и боеприпасов к огнестрельному оружию.

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Житель Чалонга арестован за хранение наркотиков и боеприпасов. При этом изъятые у него боеприпасы были представлены одним патроном. Фото: Полиция Вичита

Житель Чалонга арестован за хранение наркотиков и боеприпасов. При этом изъятые у него боеприпасы были представлены одним патроном. Фото: Полиция Вичита

В сообщении полиции Вичита указывается, что арестованный вечером 25 октября мужчина зарегистрирован в качестве жителя пятого мубана Чалонга, но сам арест был произведен в неком «коммерческом здании» на территории первого мубана Вичита.

В ходе ареста у Даоруанга, также известного под прозвищем Бёрд, изъяли 31,63 грамма кристаллического метамфетамина, а также семь содержащих метамфетамин таблеток и один патрон. В сообщении полиции говорится о патроне для дробовика, однако на сопровождающем фото явно изображен патрон пистолетного типа.

В итоге мужчине предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, употреблении наркотических средств первой категории и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Участок Вичита не уточнил, как удалось выйти на подозреваемого и арестовать его. Никаких подробностей операции в публикации полиции не приводится.