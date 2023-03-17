Житель Банг-Тао арестован за кражу телефона у туриста

Полиция Пхукета по горячим следам раскрыла кражу мобильного телефона у туриста из Германии. Преступление было совершено в тамбоне Чернг-Талей, злоумышленник проживал там же.

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Полиция Чернг-Талей получила сообщение о краже телефона у 56-летнего туриста из Германии около 9:50 утра 16 марта, сообщает страница Phuket Info Center со ссылкой на центральный полицейский участок Пхукета. Преступление было совершено в районе Банг-Тао.

В публикации не поясняется, как именно немец лишился телефона. Однако по косвенным признакам можно предположить, что речь идет о классической уличной краже на мотоцикле, когда преступник подъезжает к жертве, вырывает из рук сумку и быстро уезжает, теряясь в трафике. Зачастую потерпевшие получают травмы, если преступник решает сорвать cумку, висящую через плечо, или жертва пытается удержать имущество силой.

В этот раз подозреваемого оперативно вычислили по камерам видеонаблюдения, установив примерное место куда он уехал, а затем нашли в ходе прочесывания местности, опознав по тем же кадрам с CCTV.

Полиция указала, что обвинения в краже с использованием транспортного средства предъявлены 27-летнему Ниссану Исламу. У него изъяли похищенный у иностранца телефон, а также приобщили к делу в качестве улик мотоцикл и одежду, в которой он был в момент совершения преступления.

Полиция не уточнила, сознался ли господин Ислам. Также нельзя исключать, что мужчина мог промышлять подобными кражами на регулярной основе, однако в публикации нет подтверждения этого.