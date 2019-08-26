Жилой дом загорелся в Срисунтхорне

Предположительное короткое замыкание в блоке предохранителей привело к пожару в жилом доме в Срисунтхорне во второй половине дня 25 августа.

В полицейском отчете об инциденте в качестве вероятной причины пожара называется короткое замыкание.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полицейском отчете об инциденте в качестве вероятной причины пожара называется короткое замыкание.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полицейском отчете об инциденте в качестве вероятной причины пожара называется короткое замыкание.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полицейском отчете об инциденте в качестве вероятной причины пожара называется короткое замыкание.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в тамбоне Срисунтхорн около 16:00 воскресенья, 25 августа. Согласно сообщению, возгорание произошло в жилом доме, расположенном у светофора на Т-образном перекрестке трассы 4015 и Srisoonthorn Rd.

На место событий выехали три пожарных расчета муниципалитетов Срисунтхорна и Чернг-Талей. Тушение огня заняло около 20 мин.

В результате пожара никто не пострадал. Нанесенный огнем материальный ущерб был оценен в 120 тыс. бат.

Владелец загоревшегося дома, 50-летний помощник деревенского старосты Пити Питисуни, рассказал, что возгорание началось в установленном в доме блоке предохранителей. Сперва владелец дома увидел искры и дым, а затем появился и открытый огонь. По некой причине самостоятельно справиться с возгоранием господин Питисуни не смог.

В полицейском отчете об инциденте в качестве вероятной причины пожара называется короткое замыкание.