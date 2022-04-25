Жилой дом загорелся в поселке Phuket Villa Suan Luang

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Вичита около 1:30 ночи. На место событий были высланы два пожарных автомобиля, один «вспомогательный» автомобиль и машина скорой помощи.
Также, несмотря на ночное время, в Phuket Villa Suan Luang приехали мэр районе Критха Чотивитпипат и старший административный сотрудник муниципалитета Паттараван Пенсават.
Тушение пожара заняло около 30 мин. Согласно отчету официальных лиц, никто из людей не пострадал, но многие помещения в доме сильно выгорели. Полиция проводит расследование.