Жилой дом сгорел на окраине Пхукет-Тауна

Пожарным не удалось вовремя потушить дом в Пхукет-Тауне, загоревшийся вечером 6 мая. Впрочем, на соседние постройки огонь не перекинулся.

7 Мая 2018 13:32:35

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре в жилом доме на Soi Tha Chin в Рассаде около 17:00 воскресенья, 6 мая.

На тушение пожара были направлены четыре пожарных автомобиля. В течение часа специалисты справились с огнем, однако пламя за это время полностью уничтожило постройку. Также пострадали два припаркованных перед домом мотоцикла.

Полиция выяснила, что владелец дома обычно сдавал его в аренду, но непосредственно в момент пожара там никто не жил. Причина возгорания в пустом доме пока не установлена.