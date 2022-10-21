Жилое здание обрушилось в Пхукет-Тауне из-за дождей

Обильные дожди размочили почву под двумя зданиями на склоне холма у Soi Prayoon 2 в Пхукет-Тауне (в районе Yaowarat Rd.), в результате чего крупная секция одной из построек разрушилась и упала на вторую около 23:30 вечера 20 октября.

Новости Пхукета

Пострадавшие здания представляют собой комплекс апартаментов из двух двухэтажных корпусов на 32 комнаты вместе. Владелец построек еще вечером 19 октября и ночью 20 числа отмечал странные громкие звуки, похожие на «ломающийся бетон».

Утром 20 числа мужчина обнаружил трещины на потолке, другие жильцы также сообщили о потрескавшемся бетоне. В итоге все решили, что здания небезопасны, и начали оперативно выезжать из комплекса. К полудню 20 октября жильцов там не осталось, заявил владелец апартаментов, так что в результате обрушения никто не пострадал.

После обрушения на место событий выехали спасатели и сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций. Также туда лично прибыли губернатор Наронг Вунсиеу и вицегубернаторы Амнуай Пинсуван и Анупап Родкван Йодррабам. Простым людям доступ на территорию был запрещен из соображений безопасности.

Специалисты связывают обрушение с обильными дождями, размочившими склон холма под постройками.

«Мы полагаем, что изначальной причиной был сход грунта с холма позади общежития и движение земляных масс вниз, которое и сместило верхнюю постройку», – заявил гражданский инженер Управления общественных работ и городского планирования Тхаммарит Ритхипакди.

Господин Ритхипакди отметил, что без тщательной инспекции невозможно сказать, подлежит ли здание ремонту или его придется сносить. Также специалист призвал всех жителей Пхукета, чьи дома находятся на склонах холмов или под ними, убедиться в безопасности построек и отсутствии первичных следов повреждения.