Жертвы обрушения здания в Раваи получат компенсации

Официальные лица подтвердили, что все жертвы обрушения здания на стройплощадке в Раваи получат положенные им компенсации. Речь идет и о получивших травмы бирманских рабочих, и о семьях трех трудовых мигрантов, погибших в результате обрушения недостроенного клабхауса La Vita Phuket Resort.

Новости Пхукета

16 Августа 2019, 11:45 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как писали «Новости Пхукета» ранее, одно из зданий строящегося комплекса La Vita Phuket Resort в Раваи обрушилось в воскресенье, 11 августа. В момент обрушения на объекте работали 11 трудовых мигрантов из Мьянмы. Трое из них погибли, восемь оставшихся получили травмы различных степеней тяжести. На момент подготовки этой статьи, двое рабочих оставались в больнице, остальных уже выписали.

В среду, 14 августа, на Пхукет прибыли советник министра труда Таиланда Джак Пханчупет и атташе по трудовым вопросам посольства Мьянмы в Таиланде Кьяу Соэ Вай. Вместе они посетили стройплощадку, где произошло обрушение, встретились с пострадавшими и приняли участие в церемонии прощания с погибшими, проходившей в тот день в храме Wat Sawang Arom в Раваи.

Сперва господа Джак Пханчупет и Кьяу Соэ Вай отправились на стройплощадку комплекса La Vita Phuket Resort, возводимого компанией VIP Thailand под девелоперским брендом VIP Mercury. Изучив ситуацию на месте, советник министра и атташе выехали в больницу Vachira Hospital, чтобы встретиться с находящимися там рабочими Найнгом Соэ и Вином Соэ. В качестве демонстрации заботы пострадавшим строителям были вручены одеяла.

После визита в больницу господа господа Джак Пханчупет и Кьяу Соэ Вай направились в офис продаж проекта La Vita, где их уже ждали шестеро других рабочих, госпитализированных после обрушения, но к 14 августа уже выписанных из больницы. По итогам визита были озвучены имена этих шестерых – Тхан Тун, Тун Айе, Моэ Вин, Мьин Зау, Тин Соэ, Найнг Лин.

Официальные лица заверили, что Департамент охраны труда и соцзащиты (DLPW) проводит расследования происшествия и работает над тем, чтобы пострадавшие и члены семей погибших получили все положенные по закону компенсации.

В частности, представитель пхукетского офиса Управления соцзащиты Марасри Джайрангсри заявила, что государственный Фонд социальной защиты выплатит вплоть до 2 млн бат на покрытие медицинских счетов каждого из пострадавших (впрочем, едва ли в каком-то из случаев расходы и правда достигнут заявленной максимальной суммы). Также выплачена компенсация будет и за все время потери трудоспособности.

«Если пострадавшие не смогут работать после выписки из больницы и реабилитации, им будет выплачиваться 70% заработной платы, максимальная продолжительность выплат составляет один год. Члены семей погибших будут получать аналогичные 70% зарплаты умерших родственников в течение 10 лет плюс разовые 33 тыс. бат для покрытия расходов на похороны», – пояснила госпожа Джайрангсри. Общая сумма выплат семьям погибших составит около 750 млн бат.

Госпожа Джайрангсри подтвердила, что компания-наниматель рабочих Phuket Built Co Ltd участвует в госфонде Фонд социальной защиты с 2002 года.

«Мы готовы произвести выплаты сразу, как только будут готовы необходимые бумаги», – заверила она.

Советник министра труда Джак Пханчупет добавил, что министр распорядился уделить пристальное внимание инциденту. Господин Пханчупет также добавил, что расходы на лечение всех пострадавших будут покрыты государством, а двое остающихся в больнице рабочих получат еще и дополнительные компенсации. Одновременно господин Пханчупет призвал всех работодателей регистрировать сотрудников в соответствии с законами, чтобы в случае чрезвычайных происшествий те могли получить положенные выплаты.

После встречи с пострадавшими официальные лица отправились в храм Wat Sawang Arom на церемонию похорон погибших рабочих – Мина Найнга, Пая Тхи и Тина Туна. Непосредственно там же их родственники получили обещанные 33 тыс. бат на компенсацию похоронных расходов. Проститься с погибшими пришли и многочисленные члены бирманского сообщества Пхукета.

О выплате компенсаций сообщила и девелоперская компания VIP Thailand, заявление которой имеется в распоряжении The Phuket News.

«От лица владельца VIP Mercury мы бы хотели принести глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Как все знают, в этом происшествии погибли и пострадали люди. И проект, и строительная компания полностью готовы оказать помощь и сделать все возможное для пострадавших и родственников погибших», – говорится в заявлении VIP Thailand.

Компания заверила, что обрушение недостроенного клабхауса никак не коснулось остальных зданий комплекса La Vita Phuket Resort. В заявлении VIP Thailand говорится, что компания будет своевременно информировать общественность при получении какой-либо информации от официальных лиц.

«Проект хотел бы поблагодарить все правительственные и частные структуры, оперативно оказавшие помощь после происшествия», – заявила VIP Thailand.

В беседе с The Phuket News помощник управляющего директора компании Крайджитти Дженсанпакит отметил, что вопрос с компенсациями от лица компании в настоящий момент решается. Компания ведет переговоры со страховщиком и подрядчиком по проекту.

«Мы сообщим вам, когда это будет завершено. Сейчас мы решаем вопрос с оплатой похорон и больничных счетов», – заявил господин Дженсанпакит.