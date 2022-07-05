Жертвам визовых агентов готовы в лучшем случае дать ковидные продления, в худшем им придется покинуть страну

Более 100 иностранцев на Пхукете оказались с просроченными визами после того, как занимавшиеся их делами агенты Siam Corporation и Asia Titan не обеспечили обещанные продления в срок. Потерпевшие уже подали заявления в полицию, однако по вопросу об их нахождении в стране Иммиграционное бюро не готово идти на какие-либо уступки. Те, кто имеют на руках паспорта и не превысили 90 дней по оверстею, могут получить ковидные продления. У остальных ситуация хуже – их, вероятнее всего, «попросят покинуть страну». Такая позиция была озвучена на встрече сотрудников Иммиграционного бюро с пострадавшими клиентами визовых агентств 1 июля.

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 07:05 PM

Иностранцам, оставшимся без виз из-за недобросовестных агентов, могут оформить ковидные продления. И это хороший вариант. Фото: The Phuket News

«В ситуации, когда у потерпевшего оверстей до 90 дней и имеется на руках паспорт, нужно сперва написать заявление в полицию. Если визовые услуги заказывались в Siam Corp, то обращаться надо в участок Пхукет-Тауна, если в Titan Group – в участок Вичита. Затем с документами из полиции нужно явиться в Иммиграционное бюро и оплатить оверстей в размере 500 бат в день, но не более 20 тыс. бат. После этого будет выдано двухмесячное ковидное продление от даты предыдущего штампа в паспорте. Сделать это нужно до 25 июля, поскольку после этого ковидные продления выдаваться не будут. Выезжать за границу в этом случае не надо, и проблем со следующим продлением визы не возникнет», – пересказала представительница потерпевших.

Впрочем, изложенный путь – это хорошая опция, доступная тем, кому удалось забрать из визового агентства если не деньги, то хотя бы паспорт. При отсутствии основного документа начинается плохой вариант – ковидного продления не будет, поскольку штамп «некуда ставить».

Иностранцам, паспорта которых остались у визовых агентов, было заявлено, что никакое продление без физического документа невозможно, и «Новости Пхукета» знают, что подобной политики Иммиграционное бюро придерживается ее уже минимум десять лет. В ситуации кражи или иной утраты документа бюро предлагает лишь один путь – получать новый паспорт и надеяться, что он будет готов до того, как оверстей превысит 90 дней, потому что иначе – «просьба покинуть страну» и (по нынешним правилам) годовой запрет на въезд.

«Всякий, кто превысил срок в 90 дней должен будет заплатить штраф в 20 тыс. бат и покинуть Таиланд», – подтвердила представительница потерпевших, не употребляя при этом слова «депортация», хотя речь идет именно о ней.

На момент подготовки материала Иммиграционное бюро Пхукета и глава офиса полковник Тханет Сукчай так и не сделали никаких публичных заявлений по ситуации. Офис ограничился тем, что заявил об открытии «горячей линии» для приема информации иностранцев, пострадавших от недобросовестных визовых агентов, но при этом не указал, в связи с какими событиями эта линия была открыта.

От лица провинциальной полиции ситуацию прокомментировал начальник участка в Пхукет-Тауне Саравут Чупрасит, пообещавший привлечь агентство Siam Corp к ответственности, но по состоянию на 1 июля никто из представителей компании сам в участок не явился, то есть, видимо, вызывать их придется повестками. При этом пострадавшие надеются, что именно с помощью полиции, они могли бы вернуть паспорта, чтобы оформить ковидные продления и избежать черного списка.

«Несмотря на то, что пострадавших более 100 человек, полиция никак не ускоряет предусмотренные законом процедуры. А без этого многие из тех, кому не вернули паспорта, не могут получить их обратно», – посетовала представительница потерпевших.

Стоит отметить, что после объявления пандемии в 2020 году и массового ввода странами ограничений на пересечение границ Таиланд ввел мораторий на высылку из страны за оверстей, поскольку зачастую покинуть страну было практически невозможно. Однако с 25 июля все старые правила должны вернуться, в частности, с этого дня перестанут выдавать новые ковидные продления. Таким образом пхукетские клиенты недобросовестных визовых агентов могут стать первыми, кого коснется возвращение к «нормальноти» в миграционном отношении.