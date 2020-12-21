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Женщину-трансгендера, обокравшую ювелирный магазин, поймали за два часа

Полиция по горячим следам раскрыла дело о краже золотых украшений из ювелирного магазина Pornthep Gems на Montri Rd. в Пхукет-Тауне. Злоумышленницей оказалась 27-летняя женщина-трансгендер из Лаоса.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Декабря 2020, 05:50 PM
Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело о краже из ювелирного раскрыли за считанные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявили полицейским сотрудницы магазина, около полудня 20 декабря к ним зашла покупательница в зеленом платье с большим париком на голове. Около двух часов она изучала витрину с браслетами, затем попросила показать пять конкретных образцов, схватила их и бросилась бежать в сторону кольца с часовой башней.

Уличные видеокамеры зафиксировали, что у кольца женщина села в черный седан Toyota, после чего машина уехала. Впрочем, уже через два часа автомобиль обнаружили у окружного отделения Минздрава в Таланге, куда и выдвинулись полицейские.

В машине находились 27-летняя Воне Синтхон из Лаоса (пол в паспорте указан как мужской), а также 35-летний уроженец Пхукета Аттапон Манисри. Украденные браслеты стоимостью 135 тыс. бат по-прежнему были у женщины при себе.

Воне Синтхон и Аттапон Манисри были доставлены в центральный полицейский участок для допроса и иных следственных действий.

 

 

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