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Женщину спасли из горящего здания у пляжа Ката

Полиция Пхукета устанавливает причину возгорания в закрытой кофейне на Kata Rd. в тамбоне Ката. Пожар произошел 16 февраля, огнем было повреждено около 70% двухэтажного здания.

Новости Пхукета

18 Февраля 2022, 03:17 PM
Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля.

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля.

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля.

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля.

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Закрытая кофейня загорелась на Kata Rd в среду, 16 февраля. Фото: DDPM-Karon

Как рассказал глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Карона (DDPM-Karon) Поллават Чанпхет, сообщение о пожаре поступило в 3:11 дня.

Прибывшие на место событий пожарные обнаружили, что в загоревшемся здании находится женщина. Огонь не отрезал ей путь к выходу, но она была настолько напугана, что не могла покинуть постройку самостоятельно. Пожарные благополучно вывели женщину наружу, никаких травм она не получила.

«Пожарным потребовался почти час, чтобы потушить огонь. Мы покинули место событий примерно в 16:00, когда работа была закончена. К счастью, пламя не перекинулось на соседние здания», – заявил господин Чанпхет.

«Причина пожара пока что устанавливается полицией», – добавил он.

 

 

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