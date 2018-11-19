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Женщину ранило случайной пулей на пхукетском рынке

Полиция Пхукета ищет стрелка, случайно ранившего женщину на рынке в поселке Та-Рыа.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Ноября 2018, 05:11 PM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Утрам 17 ноября полиция Таланга получила сообщение из Bangkok Hospital о том, что в больницу поступила местная жительница с огнестрельным ранением. Согласно сообщению, 41-летняя Каноккран Висетсак обратилась за помощью к врачам с неглубокой огнестрельной раной бедра. Медики извлекли из раны пулю .22 калибра, после чего поставили полицейских в известность об инциденте. Угрозы для здоровья рана не представляла.

Госпожа Висетсак рассказала, что инцидент произошел на рынке в Та-Рыа. Женщина возвращалась к своему автомобилю, когда почувствовала боль в правом бедре. Дома она обнаружила, что кровотечение из раны не прекращается, и решила показаться врачам. Только в больнице госпожа Висетсак узнала, что рана была нанесена не острым камнем, как она полагала, а пулей малого калибра.

По словам капитана Варавуда Сансопа из полицейского участка Таланга, личность стрелка пока не установлена. В случае задержания ему грозит привлечение к ответственности по статьям о ношении оружия и стрельбе в общественном месте.

 

 

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