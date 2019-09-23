Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Женщину на BMW оштрафовали на 400 бат за поврежденный фонарный столб

Полиция оштрафовала на 400 бат женщину, не справившуюся с управлением машиной и врезавшуюся мачту уличного освещения. За ремонт столба ей также придется заплатить из своего кармана, но сумма пока неизвестна.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Сентября 2019, 12:04 PM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Около 7:00 утра субботы, 21 сентября, в полицию Таланга поступило сообщение о том, что автомобиль BMW вылетел c проезжей части в районе поворота на аэропорт и врезался в мачту уличного освещения.

На месте событий полицейские во главе с капитаном Полаватом Кетсаттхой обнаружили поврежденный автомобиль BMW 118i c бангкокскими номерами. Машина врезалась передним бампером в опору мачты уличного освещения, при этом одна из верхних конструкций мачты от удара оторвалась и рухнула на крышу BMW.

Управлявшая машиной 35-летняя Нипхада Манабут заявила полицейским, что просто потеряла контроль над транспортным средством, что и привело к аварии. Серьезных травм женщине удалось избежать.

Госпожа Манабут была оштрафована на 400 бат за опасное вождение, повлекшее за собой порчу государственного имущества. Как заверил капитан Кетсаттха, женщине также предстоит оплатить починку мачты уличного освещения.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Семь человек арестованы с наркотиками на Пхукете
На территории храма в Раваи произошел пожар
На Пхукете начали бесплатно раздавать маски для защиты от смога
Грузовик сбил мотоцикл с мужчиной и женщиной в Таланге
В ходе субботника на Най-Янге собрали почти тонну мусора
Губернатору показали пхукетские водохранилища с высоты
Пхукет-Таун признали соответствующим стандартам чистоты АСЕАН
На Пхукете оценят эффективность мер по контролю за численностью обезьян
Отключение водоснабжения запланировано сегодня в Кату и Ко-Кэу
Владелец бара на Бангла-Роуд получил пожизненный срок за убийство сотрудницы
Кабмин одобрил проект магистрали для поставки воды на Пхукет с материка
Линия электропередач в Паклоке не выдержала дождей
Операторов морских предостерегли о сложных метеоусловиях
Спасатели вернулись на Сурин
Окрестности International Wake Park останутся без электричества 23 сентября

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show

 