Женщину на BMW оштрафовали на 400 бат за поврежденный фонарный столб

Полиция оштрафовала на 400 бат женщину, не справившуюся с управлением машиной и врезавшуюся мачту уличного освещения. За ремонт столба ей также придется заплатить из своего кармана, но сумма пока неизвестна.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 7:00 утра субботы, 21 сентября, в полицию Таланга поступило сообщение о том, что автомобиль BMW вылетел c проезжей части в районе поворота на аэропорт и врезался в мачту уличного освещения.

На месте событий полицейские во главе с капитаном Полаватом Кетсаттхой обнаружили поврежденный автомобиль BMW 118i c бангкокскими номерами. Машина врезалась передним бампером в опору мачты уличного освещения, при этом одна из верхних конструкций мачты от удара оторвалась и рухнула на крышу BMW.

Управлявшая машиной 35-летняя Нипхада Манабут заявила полицейским, что просто потеряла контроль над транспортным средством, что и привело к аварии. Серьезных травм женщине удалось избежать.

Госпожа Манабут была оштрафована на 400 бат за опасное вождение, повлекшее за собой порчу государственного имущества. Как заверил капитан Кетсаттха, женщине также предстоит оплатить починку мачты уличного освещения.