Женщине ампутировали половину ноги после падения на траволаторе в аэропорту Бангкока

Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AOT) отдало распоряжение проверить все траволаторы в аэропорту Don Mueang, после инцидента с пассажиркой получившей серьезную травму ноги после падения на одной из самодвижущихся лент в терминале внутренних рейсов 29 июня. Врачам пришлось ампутировать женщине ногу выше выше колена, поскольку нанесенные механизмом травмы не оставили других вариантов. АОТ принесла извинения и заверила, что покроет все медицинские расходы. О проверке траволаторов и эскалаторов в других аэропортах пока ничего сказано не было.

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Инцидент в так называемом «южном коридоре» терминала внутренних рейсов произошел в 8:40 утра четверга, 29 июня, сообщает Bangkok Post. Пассажирка, собиравшейся лететь из Бангкока в Накхон-Сри-Тхаммарат, упала на ленте траволатора между четвертым и пятым гейтами. Нога женщины попала в механизм, в результате чего она получила травму.

Официальные лица полагают, что траволатор, видимо, был исправен, но при падении женщина своим телом сорвала крышку механизма, что и привело к таким тяжелым последствиям.

Президент АОТ Керати Китманават сообщил, что пострадавшую доставили в Больницу имени Короля Пхумипона Адульядета (Bhumibol Adulyadej Hospital). Врачам пришлось ампутировать женщине ногу выше колена, поскольку травмы были слишком серьезными. Пациенту затем перевели в Bumrungrad International Hospital для дальнейшего лечения.

AOT принесла извинения за произошедший несчастный случай и заверила, что покроет все связанные с травмой медицинские расходы, а также выплатит компенсацию.

Официальные лица проводят расследованием в связи со случившимся, выясняя, не мог ли несчастный случай стать результатом технической неисправности механизма или человеческой халатности.

Директор аэропорта Карант Тханакунджирапат добавил, что после инцидента все травалаторы в Don Mueang сразу выключили. Непосредственно устройство в «южном коридоре» последний раз проходило техническую инспекцию 21 июня. Самодвижущаяся лента была выпущена компанией Hitachi и работало в аэропорту с 1996 года. Производитель был проинформирован о случившемся.

Господин Тханакунджирапат добавил, что руководство Don Mueang планировало провести модернизацию всех траволаторов в аэропорту к 2025 году, но после инцидента было принято решение перенести срок реализации проекта будет на следующий фискальный год.

В публикации Bangkok Post ничего не говорится о том, какие траволаторы установлены в других аэропортах, которыми управляет AOT (в число аэропортов под управлением AOT входит и Phuket International Airport). В настоящий момент неизвестно, планируются ли дополнительные проверки самодвижущихся горизонтальных лент и классических эскалаторов в прочих аэропортах, где они есть.