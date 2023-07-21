Женщина упала с мотоцикла после того, как не заметила провода на уровне шеи

Полиция Патонга получила сообщение об инциденте у аптеки Care and Clean Pharmacy на Phra Mettha Rd. около 5:30 утра, то есть примерно за час до рассвета.
На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили 25-летнюю Тханапхон Сайтхонг. На шее у женщины были серьезные ссадины. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в больницу Patong Hospital.
Полиция зарегистрировала инцидент, но ничего не сказала о том, планируется ли возбуждать дело против лиц, ответственных за происшествие. В сообщениях об инциденте не говорится ничего о том, кто должен был следить за тем, как висели провода.