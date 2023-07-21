Женщина упала с мотоцикла после того, как не заметила провода на уровне шеи

Молодая женщина была госпитализирована с травмой шеи после того, как в темноте не заметила висевшие на уровне шеи провода и зацепила их. Мотоциклистка упала с байка, но основные травмы были получены именно от проводов, а не в результате падения. Инцидент произошел ранним утром 20 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Июля 2023, 03:11 PM

Висевшие на уровне шеи провода привели к госпитализации мотоциклистки в Патонге. Фото: