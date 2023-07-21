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Женщина упала с мотоцикла после того, как не заметила провода на уровне шеи

Молодая женщина была госпитализирована с травмой шеи после того, как в темноте не заметила висевшие на уровне шеи провода и зацепила их. Мотоциклистка упала с байка, но основные травмы были получены именно от проводов, а не в результате падения. Инцидент произошел ранним утром 20 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Июля 2023, 03:11 PM
Висевшие на уровне шеи провода привели к госпитализации мотоциклистки в Патонге. Фото:

Висевшие на уровне шеи провода привели к госпитализации мотоциклистки в Патонге. Фото:

Полиция Патонга получила сообщение об инциденте у аптеки Care and Clean Pharmacy на Phra Mettha Rd. около 5:30 утра, то есть примерно за час до рассвета.

На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили 25-летнюю Тханапхон Сайтхонг. На шее у женщины были серьезные ссадины. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в больницу Patong Hospital.

Полиция зарегистрировала инцидент, но ничего не сказала о том, планируется ли возбуждать дело против лиц, ответственных за происшествие. В сообщениях об инциденте не говорится ничего о том, кто должен был следить за тем, как висели провода.

 

 

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