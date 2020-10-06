Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом

Жительница Рассады умерла от отравления молодым-крабом мечехвостом, пойманным в манграх у Soi King Kaew в воскресенье,4 октября. По мнению местного специалиста по морской биологии Сона Вонгсалы, отравление произошло потому, что краб был слишком молодым.

Иккапоп Тхонгтуб

«Молодые крабы-мечехвосты не должны употребляться в пищу, поскольку даже после приготовления могут быть все еще ядовитыми. Особенно следует избегать употребления в пищу мечехвостов, пойманных в манграх, поскольку они еще не полностью развились. Молодого мечехвоста можно опознать по его небольшим размерам и наличию волосков на хвосте», – предостерег господин Вонгсала.

Специалист обратился к жителям острова со своим предостережением после гибели 46-летней Вантханы Пхутчо из тамбона Рассада. Мать женщины Сомджай Кингвонгса рассказала, что смерть от отравления была быстрой.

Утром 4 октября она с дочерью отправилась собирать ракушки в мангровых зарослях, где им на глаза попались три мечехвоста, также употребляемые в пищу в тайской кухне. Женщины принесли добычу домой, после чего Вантхана приготовила одного из мечехвостов на гриле и съела.

Вскоре после этого у Вантханы началась тошнота, развилась головная боль, сознание стало спутанным. Мать отвезла дочь в Phuket Provincial Hospital, но там врачи перенаправили пациентку в Vachira Phuket Hospital.

Вантхану зарегистрировали на оказание медицинской помощи, но перед встречей с врачом мать по некой причине отвезла дочь домой, где ее состояние ухудшилось. Госпожа Кингвонгса вызвала скорую помощь, но к моменту прибытия медиков ее дочь уже умерла.

Тело женщины было доставлено в Vachira Phuket Hospital, где специалисты подтвердили, что смерть действительно произошла по причине отравления мечехвостом, рассказала господа Кингвонгса.