Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом

Жительница Рассады умерла от отравления молодым-крабом мечехвостом, пойманным в манграх у Soi King Kaew в воскресенье,4 октября. По мнению местного специалиста по морской биологии Сона Вонгсалы, отравление произошло потому, что краб был слишком молодым.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Октября 2020, 09:42 AM
Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Молодые крабы-мечехвосты не должны употребляться в пищу, поскольку даже после приготовления могут быть все еще ядовитыми. Особенно следует избегать употребления в пищу мечехвостов, пойманных в манграх, поскольку они еще не полностью развились. Молодого мечехвоста можно опознать по его небольшим размерам и наличию волосков на хвосте», – предостерег господин Вонгсала.

Специалист обратился к жителям острова со своим предостережением после гибели 46-летней Вантханы Пхутчо из тамбона Рассада. Мать женщины Сомджай Кингвонгса рассказала, что смерть от отравления была быстрой.

Утром 4 октября она с дочерью отправилась собирать ракушки в мангровых зарослях, где им на глаза попались три мечехвоста, также употребляемые в пищу в тайской кухне. Женщины принесли добычу домой, после чего Вантхана приготовила одного из мечехвостов на гриле и съела.

Вскоре после этого у Вантханы началась тошнота, развилась головная боль, сознание стало спутанным. Мать отвезла дочь в Phuket Provincial Hospital, но там врачи перенаправили пациентку в Vachira Phuket Hospital.

Вантхану зарегистрировали на оказание медицинской помощи, но перед встречей с врачом мать по некой причине отвезла дочь домой, где ее состояние ухудшилось. Госпожа Кингвонгса вызвала скорую помощь, но к моменту прибытия медиков ее дочь уже умерла.

Тело женщины было доставлено в Vachira Phuket Hospital, где специалисты подтвердили, что смерть действительно произошла по причине отравления мечехвостом, рассказала господа Кингвонгса.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Синоптики прогнозируют новые дожди на Пхукете
Гражданин Мьянмы утонул у западного побережья Пхукета
Оставшийся без работы повар найден повесившимся
Стерилизацию обезьян возобновили на Пхукете
Королевскую кобру поймали в Раваи
В Патонге пройдут конкурс талантов и мотофестиваль
Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 2 октября
Мигрантов из Мьянмы берут на особой контроль
На Пхукете сменится начальник полиции
Владелец автопроката погиб в ДТП на Пхукете
Четырехдневные выходные запланированы на ноябрь и декабрь
Паклок частично останется без электричества 23 сентября
Конец визовой амнистии спровоцировал аврал в Иммиграционном бюро Пхукета
Скандинавы заинтересовались долгосрочными туристическими визами в Таиланд
Россиянка погибла в ДТП на набережной в Раваи

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 