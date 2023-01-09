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Женщина требует от водителя Bentley новую машину взамен разбитой в аварии

Живущая в Бангкоке уроженка Исана требует полную компенсацию и, в частности, новую машину от водителя Bentley, который разбил ее недавно купленный Pajero на шоссе Chaloem Maha Nakhon.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 07:00 AM
Bentley врезался в Mitsubishi Pajero на шоссе в Бангкоке ночью 8 января. Фото: Nichawee Chartsuriyapa / ณิชชาวีณ์ ชาติสุริยพัฒน์

Bentley врезался в Mitsubishi Pajero на шоссе в Бангкоке ночью 8 января. Фото: Nichawee Chartsuriyapa / ณิชชาวีณ์ ชาติสุริยพัฒน์

Серьезная дорожная авария произошла на платном шоссе в Бангкоке около 1:00 ночи 8 января. Хотя официальный вердикт по делу еще не вынесен, но на опубликованной Bangkok Post записи с видеорегистратора видно, что ДТП устроил водитель Bentley.

Двигавшийся с высокой скоростью в средней полосе Bentley сперва обогнал пикап слева, потом перестроился назад в свой ряд и там врезался сзади в Mitsubishi Pajero, которым управляла жительница столицы Ничави Чартсурияпат.

От удара автомобиль отбросило в правую полосу, где двигался с включенной мигалкой пожарный пикап, спешивший на вызов. Пикап протаранил Pajero, в результате чего тот перевернулся, одновременно прижав Bentley к бордюру.

В момент аварии во внедорожнике вместе с госпожой Чартсурияпат находились пять ее родственников, включая четырехлетнего ребенка. Как написала женщина в Facebook, все они пострадали, но никто не погиб, благодаря ремням безопасности.

Женщина добавила, что ждет от водителя Bentley полной компенсации нанесенного вреда, включая новую машину на замену разбитому Pajero, который сама она купила лишь три недели назад. Также госпожа Чартсурияпат отметила, что полиция на месте событий не проверила предполагаемого виновника аварии на алкоголь. При этом на одном из фото с места событий видна лежащая в салоне Bentley бутылка спиртного.

Bangkok Post не приводит имени водителя Bentley, но указывает, что дело уже прокомментировал официальный представитель полиции генерал-майор Ачайон Крайтонг. Он, в частности, заявил, что полицейские готовятся предъявить шоферу обвинения в связи с ДТП, а результаты теста на алкоголь ожидают 10 января.

Генерал добавил, что полиция проведет расследование максимально быстро и «обеспечит правосудие в этом деле».

 

 

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