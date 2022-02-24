Женщина спрыгнула с моста, соединяющего Пхукет с материком

Местный рыбак успел придти на помощь 37-летней жительнице Вичита, спрыгнувшей с моста Thepkrasattri Bridge, соединяющего Пхукет с материком. Спасению женщины помог и тот факт, что в момент инцидента (вечером 23 февраля) течение в канале было не слишком сильным.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники экстренных служб и официальные лица, включая старосту пятого мубана Май-Кхао Пунапана Джиндапона и вице-президента административной организации Пхукета (OrBorJor) Вивата Джиндапона получили сообщение о происшествии около 20:30.

Муниципальные спасатели и местная полиция оперативно прибыли на место событий. Спрыгнувшей с моста женщине была оказана первая помощь, после чего ее доставили в Thalang Hospital.

Господин Пунапан Джиндапон рассказал, что тревогу поднял очевидец произошедшего, который увидел, как посреди моста остановился белый седан Mazda, из которого вышла женщина и спрыгнула с моста.

Неподалеку от места событий в этот момент рыбачил местный житель, который поспешил на помощь спрыгнувшей в воду женщине и успел ее спасти.

«Течение в проливе в этот момент было слабее обычного, так что рыбаку удалось ее спасти», – добавил Виват Джиндапон.

Полиция в настоящий момент пытается установить, что подтолкнуло женщину к прыжку с моста. В свою очередь господин Виват Джиндапон заявил, что «у нее, видимо, были семейные проблемы».

«Сейчас ее психологическое состояние улучшилось на фоне того, что она пообщалась с родителями», – отметил господин Джиндапон.

Неназванная женщина спрыгнула с моста через два дня после 49-годовщины совместного самоубийства Сомсака Ванаворн сукрака и Канджаны Сэ-Нгхо, покончивших с собой из-за того, что их семьи препятствовали их любви. События полувековой давности имеют статус одного из популярных рассказов о пхукетской истории, а мост Sarasin Bridge (тогда он был единственным мостом на материк) продолжает притягивать тайских туристов, посещающих Пхукет.

Напомним, что в конце прошлого года комплекс мостов, соединяющих Пхукет с материком (пешеходный Sarasin Bridge и автомобильные Thepkrasattri Bridge и Srisoonthorn Bridge) стал местом серии самоубийств. В ноябре там покончили с собой 25-летний Бунча Суксунит и 25-летний же Пиянат Камнерд. Еще несколько суицидов удалось предотвратить. В частности, спасателям удалось отговорить от прыжка подростка по имени Киттисака, а спрыгнувшую в воду неназванную женщину вовремя подобрало рыболовецкое судно.