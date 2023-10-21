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Женщина повредила колено в мотоциклетной аварии в Пхукет-Тауне

Легковой автомобиль столкнулся со скутером в Пхукет-Тауне вечером 20 октября, находившаяся на мотоцикле женщина были госпитализирована с травмой ноги, сообщили спасатели. На фотографиях с места событий видно, что дорожное движение в это время суток на улице практически отсутствовало. Также снимки показывают, что удар пришелся автомобилю в заднюю правую часть скутера. У самого байка повреждена фронтальная часть, включая переднее колесо.

Новости Пхукета

21 Октября 2023, 08:00 AM
Скутер и легковой автомобиль столкнулись в районе муниципалитета Пхукет-Тауна. Фото: Chukiat Ayuperm

Скутер и легковой автомобиль столкнулись в районе муниципалитета Пхукет-Тауна. Фото: Chukiat Ayuperm

Спасатели Thepkrasattri Ambulance Service получили вызов на Surin Rd. около 21:45 вечера 20 октября, сообщил на своей странице в Facebook сотрудники службы скорой помощи Чукиет Аюперм.

Согласно поступившей в экстренные службы информации, у кольцевой развязки рядом со зданием муниципалитета Пхукет-Тауна столкнулись скутер и легковой автомобиль.

Автомобиль получил удар в заднюю праву часть кузова. Находившаяся на скутере женщина при падении повредила ногу и не могла самостоятельно подняться с асфальта.

В сообщении господина Аюперма указывается, что женщина жаловалась на сильную боль в левом колене. В больницу ее доставили на носилках, но подробная информация о характере травмы отсутствует.

На фотографиях с места аварии еще нет сотрудников полиции, хотя полицейский участок Пхукет-Тауна располагается всего в полутора километрах от развязки, где произошло ДТП.

Согласно данным ThaiRSC, за период с 1 января по 20 октября в результате дорожных аварий на Пхукете погибли 113 человек, что на 40% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Количество подтвержденных госпитализаций по причине аварий превысило 17,2 тыс. случаев, что на 24% выше, чем годом ранее.

На аварии с участием двухколесных транспортных средств приходится 89% всех случаев, заканчивающихся госпитализацией и гибелью людей. Соотношение мужчин к женщинам среди жертв – 77% против 23%.

 

 

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