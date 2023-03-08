Жительница Пхукета была госпитализирована с тяжелыми травмами после мотоциклетной аварии в Ко-Кэу ночью 8 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Вичит Ноккэу из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП у школы Baan Bang Khu School на Thepkrasattri Rd. около 2:40 ночи.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл Kawasaki KSR, а рядом – 31-летнюю мотоциклистку Супаттру Самлипан. Женщина получила серьезную травму головы и была доставлена в Mission Hospital Phuket.

Об обстоятельствах ДТП известно лишь то, что мотоцикл под управлением госпожи Самлипан врезался в мачту электропередач. Полиция выясняет другие подробности.