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Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Жительница Пхукета была госпитализирована с тяжелыми травмами после мотоциклетной аварии в Ко-Кэу ночью 8 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Марта 2023, 01:17 PM
Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Лейтенант Вичит Ноккэу из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП у школы Baan Bang Khu School на Thepkrasattri Rd. около 2:40 ночи.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл Kawasaki KSR, а рядом – 31-летнюю мотоциклистку Супаттру Самлипан. Женщина получила серьезную травму головы и была доставлена в Mission Hospital Phuket.

Об обстоятельствах ДТП известно лишь то, что мотоцикл под управлением госпожи Самлипан врезался в мачту электропередач. Полиция выясняет другие подробности.

 

 

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