Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Кату

Скутер под управлением 34-летней женщины врезался в мачту электропередач в Кату. В результате аварии женщине пробило грудь торчащим из столба металлическим штырем.

Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Адисорн Джухонг из полиции Кату получил сообщение о ДТП на отрезке Wichit Songkram Rd. между муниципалитетом Кату и местным китайским храмом. Авария произошла после полуночи 13 мая.

Полиция и спасатели прибыли на место событий и обнаружили 34-летнюю Кханынгнит Оноаун буквально прикованной к мачте электропередач. Грудь женщины была пробита торчащим из столба металлическим штырем, который пронзил тело насквозь.

«Стальной штырь прошел сквозь нее и торчал из спины примерно на пять сантиметров», – рассказал The Phuket News лейтенант Джухонг.

Пострадавшую доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. На момент подготовки статьи информация о состоянии ее здоровья отсутствовала.

На записях с камер видонаблюдения видно, что женщина на высокой скорости ехала от пересечения с Phra Phuket Kaew Rd. в северном направлении и в какой-то момент словно заснула за рулем, после чего ее скутер врезался в столб.

Лейтенант Джухонг отметил, что ему пока не удалось поговорить с самой пострадавшей. Все полагающиеся процедуры будут проведены после того, как ее состояние улучшится.