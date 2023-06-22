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Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Чалонге

Гражданка Таиланда была госпитализирована после мотоциклетной аварии в Чалонге, произошедшей, предположительно, вечером 20 июня. Пострадавшую доставили в больницу Chalong Hospital, в автомобиль скорой помощи женщину грузили на носилках и с корсетом на шее.

Новости Пхукета

22 Июня 2023, 01:51 PM
Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Оказание помощи женщине, пострадавшей 20 июня в аварии в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

О мотоциклетной аварии, произошедшей у офиса SCG на Chao Fa East Rd. в Чалонге, сообщили районные власти в публикации от 22:30 вечера 20 июня. Точное время самого происшествия в тексте не указывается, но название фотоальбома указывает, что оно произошло в этот же день.

На фотографиях с места событий, которые опубликовал муниципалитет Чалонга, запечатлены оказание первой помощи и госпитализация молодой женщине. Сначала она лежит на асфальте, затем ее на носилках грузят в автомобиль скорой.

На кадрах виден стоящий рядом с пострадавшей скутер черного цвета. Повреждений на байке не заметно, на правом зеркале висит полнолицевой шлем.

Муниципалитет несколько обновлял публикацию 21 и 22 июня, но так и не сообщил ничего о том, как именно произошла авария. Тяжесть полученных женщиной травм тоже не была уточнена, но на фото она находится в сознании, крови на снимках не видно.

 

 

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