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Женщина погибла в столкновении мотоцикла с грузовиком в Таланге

Гражданка Таиланда погибла в результатет дорожной аварии, произошедшей ранним утром 9 мая на шоссе Thepkrasattri Rd. в тамбоне Срисунтхорн.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Мая 2019, 10:58 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии с участием мотоцкила и грузовика около 5:00 утра четверга, 9 мая. Согласно сообщению, ДТП произошло в районе зала для занятий бадминтоном PK Arena Badminton Club в Срисунтхорне.

Согласно предварительной версии событий, 47-летняя Паттама (фамилия не указана) выехала на шоссе с прилегающей улицы, после чего сместилась вправо, чтобы объехать ограждение, установленное дорожными рабочими. Следовавший в данной полосе Бунсонг Токэ не успел ни сманеврировать, ни затормозить, в результате чего его грузовик сбил мотоцикл. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В полиции отметили, что в момент аварии господин Токэ осуществлял доставку товаров в центральный супермаркет SuperCheap в Рассаде. И водителя грузовика, и погибшую проверят на наличие алкоголя в крови. При этом в полиции не уточнили, был ли на голове женщины защитный шлем.

 

 

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