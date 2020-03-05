Женщина погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге

Полиция Краби проводит расследование по факту гибель 55-летней Нантаван Фреи в Ао-Нанге. Согласно текущей версии, женщина занималась скалолазанием и сорвалась со скалы 2 марта.

Новости Пхукета

5 Марта 2020, 10:22 AM

Женщин погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Как сообщил шеф полиции Краби полковник Сомчай Сытортракун, тело мертвой женщины было обнаружено у подножья скалы Кхао-То-Луанг около 10:00 утра.

Женщина лежала на земле в альпинистском снаряжении, закрепленный на талии репшнур был другим концом зафиксирован на 30-метровой высоте.

Документы погибшей (водительские права шведского образца) обнаружились в одной из находившихся рядом сумок. Согласно предварительному заключению медиков, женщина погибла не менее, чем за 12 часов до обнаружения тела.

Как пояснил шеф полиции Ао-Нанга Апхичарт Джинапен, госпожа Фрея была уроженкой Канчанабури. Женщина была жената на гражданине Швеции и обычно проживала в его родной стране, но у семьи также был дом в Ао-Нанге.

«Супруг госпожи Фреи и их сын нанесли визит в полицейский участок и засвидетельствовали гибель жены и матери. Они не считают, что в обстоятельствах ее смерти могут быть подозрительные моменты», – заявил господин Джинапен.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что госпожа Фрея сорвалась со скалы, но пока не можем официально заявить, случайно ли это произошло или нет. Мы опрашиваем людей, которые могут что-то знать, и ждем итогового заключения медиков», – добавил он.