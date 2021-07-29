Женщина погибла в результате падения с седьмого этажа кондоминиума

Полиция проводит расследование по факту смерти 28-летней гражданки Таиланда, которая была найдена мертвой под балконом своей квартиры в жилом комплексе The Base Downtown в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Вуттичай Чанфай из полиции Вичита и спасатели Kusoldharm Foundation получили информацию о происшествии около 5:50 утра вторника, 27 июля.

Прибыв к The Base Downtown, находящемуся позади нового крыла ТЦ Central Festival, полицейские и спасатели обнаружили на асфальте тело женщины с многочисленными травмами. Труп доставили в больницу Vachira Phuket Hospital.

Женщина, имя которой не называется, снимала квартиру на седьмом этаже The Base Downtown и жила одна. В помещении полицейские не заметили никаких следов борьбы или незаконного проникновения внутрь. Балконная дверь была открыта, при этом сам балкон находился ровно над тем место, где был обнаружен труп.

Один из родственников погибшей заявил полицейским, что у нее были проблемы в отношениях с бойфрендом-китайцем и периодически случались приступы депрессии. Полиция проводит расследование.

Отметим, что в 2018 году в The Base Downtown при схожих обстоятельствах погибла гражданка России Жанна Братанич. Женщина также снимала квартиру на седьмом этаже. Согласно первоначальной версии полиции, она либо выбросилась с балкона, либо упала с него случайно. Итогов того расследования полицейских не обнародовали.





