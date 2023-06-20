Женщина погибла в новом ДТП на холме между Кату и Патонгом

Одна женщина погибла, а вторая получила травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с мотоциклом на спуске с холма Патонг-Хилл со стороны Кату утром 20 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус и скутер столкнулись на спуске с холма Патонг-Хилл в сторону Кату. Фото: Kathu Police

Микроавтобус и скутер столкнулись на спуске с холма Патонг-Хилл в сторону Кату. Фото: Kathu Police

Микроавтобус и скутер столкнулись на спуске с холма Патонг-Хилл в сторону Кату. Фото: Kathu Police

Микроавтобус и скутер столкнулись на спуске с холма Патонг-Хилл в сторону Кату. Фото: Kathu Police

Полиция Кату получила сообщение об аварии на восточном склоне холма около 7:35 утра 20 июня. Прибыв в указанное место на Phra Baramee Rd., полицейские и спасатели обнаружили серебристый микроавтобус Nissan с помятой правой передней частью кузова. У автомобиля были желтые номерные знаки коммерческого транспорта для перевозки пассажиров.

На обочине шоссе, частично под металлическим ограждением, находился поврежденный скутер Honda Click красного цвета с номерами провинции Сураттхани.

Одна из находившихся на скутере женщин получила в результате столкновения несовместимые с жизнь травмы. К моменту прибытия спасателей она уже не имела пульса. О том, насколько тяжело пострадала вторая, информации нет.

Полиция пока не сказала ничего об обстоятельствах ДТП и не раскрыла имена ни управлявшей скутером женщины, ни ее погибшей пассажирки, ни водителя микроавтобуса. Судя по повреждениям, полученным транспортными средствами, микроавтобус ударил скутер сзади во время спуска с холма.

Напомним, что днем ранее двое престарелых жителей Пхукета погибли в ДТП на другой стороне холма. Около 13:25 грузовой автомобиль с отказавшими тормозами вылетел на встречную полосу и протаранил поднимавшийся в гору пикап Isuzu. И 64-летний водитель пикапа, и его 62-летний пассажир скончались.