Женщина погибла в аварии на Bypass Rd

Врачам не удалось спасти женщину, находившуюся в салоне автомобиля, перевернувшегося утром 1 декабря на Bypass Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

Седан с двумя женщинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с двумя женщинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с двумя женщинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об аварии на Bypass Rd. около 5:00 утра воскресенья, 1 декабря.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на крыше седан Toyota Vios черного цвета с номерными знаками провинции Пхукет. Рядом с машиной на асфальте лежала 42-летняя Нетчанок Детаран. Женщина получила серьезную травму головы, но была в сознании.

Госпожу Детаран доставили в больницу Bangkok Hospital Siriroj, однако спасти ее не удалось. В тот же день женщина скончалась от полученных травм.

Как пояснили в полиции, госпожа Детаран находилась на пассажирском сидении автомобиля. Имени водителя полицейские не назвали. Известно лишь, что машиной управляла другая женщина, объяснившая потерю контроля над транспортным средством тем, что уснула за рулем.

Отметим, что примерно в то же время авария с участием седана Toyota Vios, в салоне которого также находились две женщины, произошла на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета.

Управлявшая машиной 29-летняя Варинрада Суккэу заявила полицейским, что не вписалась в поворот, в результате чего ее машина вылетела с проезжей части и врезалась в мачту электропередач, обесточив близлежащие дома и офисы.

В результате аварии госпожа Суккэу слегка повредила ногу, ее 26-летней пассажирке Супавади Сонгсри разбило нос сработавшей подушкой безопасности. По словам женщин, авария произошла, когда они возвращались с дня рождения.