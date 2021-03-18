Женщина погибла под колесами микроавтобуса в Вичите

Полиция устанавливает подробные обстоятельства гибели женщины,упавшей вместе со скутером и попавшей под колеса микроавтобуса в Вичите вечером 17 марта. Инцидент произошел на оживленном перекрестке, известном среди местных жителей как Кванг-Тунг.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Марта 2021, 05:18 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан полиции Вичит Ноккэу из полицейского участка Вичита получил сообщение около 19:00. Прибыв на место событий, полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили тело 49-летней Дынпен Лисакун прямо посреди дороги. Рядом лежал ее скутер Honda Click темно-синего цвета, а неподалеку стоял микроавтобус Toyota. Водитель минивэна – 61-летний Прай Кхамток – дожидаля полицейских рядом с транспортным средством.

Момент аварии был зафиксирован авторегистраторами других автомобилей. Из записей следует, что практически сразу после старта со светофора госпожа Лисакун потеряла управление и упала вместе со скутером, попал под колеса микроаутобуса. Защитный шлем спасти ее не смог.

Тело погибшей было доставлено в морг больницы. Полиция возбудила дело и проводит расследование.