Женщина погибла под колесами грузовика в Вичите

Дорожная авария с летальным исходом произошла после полудня 8 августа на Т-образном перекрестке у рынка в Вичите, где Thepanusorn Rd. вливается в Chao Fa East Rd.

Таньялак Сакут

9 Августа 2019, 12:10 PM

Фото: Камера CCTV

Как рассказал подполковник Никорн Сомсук из полицейского участка Вичита, авария произошла около 14:20 на светофоре у перекрестка Thepanusorn Rd. и Chao Fa East Rd.

Мотоцикл под управлением 57-летней Супани Нгакаджорнкункит и грузовик под управлением 32-летнего Апхичарта Срипана рядом дожидались разрешающего сигнала светофора. Когда загорелся зеленый свет, оба транспортных средства начали движение, при этом находившаяся левее мотоциклистка начала маневр вправо, в ходе которого пересекла траекторию движения грузовика и попала ему под колеса.

По словам подполковника Сомсука, господин Срипан остановил грузовик сразу же, как только почувствовал контакт с мотоциклом, но к тому моменту тяжелый автомобиль переехал и мотоцикл, и управлявшую им женщину. Госпожу Нгакаджорнкункит доставили в Vachira Phuket Hospital, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Водителю грузовика предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель другого участника дорожного движения.

Момент ДТП был зафиксирован камерами уличного видеонаблюдения, и запись в тот же день попала в социальные сети. В ходе беседы с The Phuket News подполковник Сомсук воспользовался возможностью обратиться к пользователям интернета с просьбой удалить ролик со своих страниц.

«Я не знаю, почему этот ролик попал в соцсети. Это ужасно и очень больно. Я прошу всех, кто поделился им, проявить ответственность и удалить публикации. Такое не должно публиковаться», – заявил подполковник.