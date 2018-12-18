Женщина погибла под колесами грузовика на главном шоссе Пхукета

Мотоциклист получил травмы, а его пассажирка погибла в результате ДТП произошедшего на Thepkrasattri Rd. в северной части Пхукета утром 18 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Декабря 2018, 05:47 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП с участием мотоцикла и грузовика около 9:00 утра вторника, 18 сентября.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили припаркованный у обочины грузовик с прицепом и лежащий на проезжей части поврежденный мотоцикл. Находившаяся на мотоцикле в качестве пассажирки женщина к моменту прибытия помощи была мертва.

Согласно предварительной версии, оба транспортных средства двигались в направлении Пхукет-Тауна, и в какой-то момент грузовой автомобиль зацепил мотоцикл, что привело к падению последнего. Попавшая под колеса грузовика пассажирка Буннум Тапнуй от полученных травм скончалась, находившийся за рулем Кумрон Тумпуак выжил, но степень полученных им травм неизвестна.

Водителя грузового автомобиля Никорна Пакпо проверили на содержание алкоголя в крови. Проведенный тест дал отрицательный результат. При этом полицейские в своем отчете о ДТП указали, что причиной аварии, предположительно, стало опасное вождение со стороны шофера грузовика. Информация о предъявлении ему обвинений пока отсутствует.