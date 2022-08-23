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Женщина обвинила владельца жилья в домогательствах

Живущая и работающая на Пхукете уроженка Накхон-Сри-Тхаммарата подала заявление на мужчину, у которого снимала квартиру, после того как подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. Владелец проник в жилье 26-летней Кванрытхай Пхаджонгкиат посреди ночи и начал ее трогать.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

23 Августа 2022, 03:09 PM
Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кванрытхай Пхаджонгкиат заявила полиции, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, у которого снимает квартиру. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Пхаджонгкиат обратилась в полицию Пхукет-Тауна около 4 часов утра 21 августа. Заявление принял и зарегистрировал подполковник Китаджорн Амлой.

Госпожа Пхаджонгкиат рассказала, что инцидент произошел около 2:30 ночи в комплексе Thawilarp 2 на Soi Hub Ek, где она снимала квартиру. Женщина проснулась оттого, что почувствовала чужую руку, движущуюся по внутренней стороне бедра близко к гениталиям.

Уроженка Накхон-Сри-Тхаммарата открыла глаза и увидел рядом владельца жилья, мужчину по имени Пэ в возрасте около 50 лет. По ее словам, лицо в темноте разглядеть было невозможно, но она четко узнала его по голосу. Также госпожа Пхаджонгкиат запомнила, что из одежды на нем были одни лишь трусы.

Женщина начала кричать, так что Пэ спешно покинул квартиру, а сама она позвонила брату, попросив приехать к ней и отвезти в полицейский участок Пхукет-Тауна.

Госпожа Пхаджонгкиат заявила, что до этой ночи чувствовала себя в Thawilarp 2 в безопасности, а хозяин комплекса Пэ был всегда вежлив и уважителен.

По словам уроженки Накхон-Сри-Тхаммарата, полиция предложила ей отозвать заявление, но она отказалась, заявив, что настаивает на преследовании мужчины по закону. Потерпевшая не рассказала, чем сотрудники полиции мотивировали просьбу отказаться от возбуждения дела.

Госпожа Пхаджонгкиат добавила, что после ее обращения в полицию заявления в правоохранительные органы подали и другие женщины.

«Я хочу предупредить людей, чтобы они были осторожны. Вы можете думать, что живете в безопасном месте, но копий ключей от вашего номера или квартиры может быть много, и тогда все может оказаться не так безопасно, как вы считали», – заявила госпожа Пхаджонгкиат.

 

 

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