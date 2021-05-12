Женщина найдена мертвой в своей машине с предсмертной запиской

Жительница Пхукета была найдена мертвой в своей машине, припаркованной на обочине дороги Sirirat Rd., соединяющей Патонг и Карон. Тело было обнаружено около 11 утра 1 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation нашли госпожу Канокван Чынаку полулежащей на водительском сиденье серой Honda Jazz с номерными знаками провинции Пхукет.

За водительским сиденьем стояла электрическая жаровня с выгоревшими углями, а на переднем пассажирском кресле находилась предсмертная записка, одна часть которой была написана ручкой, а другая – карандашом. Смерть госпожи Чынаки, предположительно, наступила от отравления угарным газом или удушья.

Письмо, по всей видимости, написанное погибшей, было адресовано матери и отцу, которых она просила простить ее и позаботиться о ее сыне. Женщина жаловалась на одиночество и отсутствие счастья, несмотря на брак.

Мать скончавшейся Бунлап Чынака сообщила полиции, что семья «приняла» смерть Канокван Чынаки как самоубийство. После стандартных процедур в морге и полиции, тело будет передано родственникам для похорон.