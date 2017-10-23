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Женщина на внедорожнике оставила часть Кату без света 21 октября

Несколько часов ушло у Управления энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) на то, чтобы отремонтировать линию электропередач, поврежденную в результате дорожной аварии в Кату 21 октября.

Новости Пхукета

23 Октября 2017 09:23:53

 

Как рассказал The Phuket News глава РРЕА Вичат Прэнам, около 2:00 ночи 21 октября внедорожник Toyota под управление 49-летней Буакхао Паласарн врезался в мачту электропередач неподалеку от въезда в поселок Phuket Villa Kathu на шоссе Phra Phuket Keaw Rd.

На то, чтобы заменить мачту на новую, у сотрудников РРЕА ушло несколько часов. Работы были завершены только к 15:00.

«Мы работали над восстановлением линии электропередач с самого утра. Объем ущерба мы пока не оценили, поскольку наш приоритет – наладить электроснабжение», – заявил господин Прэнам корреспонденту The Phuket News во второй половине дня 21 октября.

Как подчеркнул глава РРЕА, его ведомство выставит счет госпоже Паласарн и ее страховой компании. Полиция Кату в субботу, 21 числа, была недоступна для комментариев.

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