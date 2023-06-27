Женщина на BMW задержана за фальшивые номера и 260 неоплаченных поездок по платным трассам

Дорожная полиция Таиланда и Центральное бюро расследований (CIB) совместными усилиями задержали владелицу BMW с фальшивыми красно-черными номерами, накопившую более 260 неоплаченных квитанций за проезд по скоростным трассам в Бангкоке и окрестностях. Подозреваемая заявила, что купила временные номерные знаки в интернете, а на постоянную регистрацию машину не ставила, потому что дожидалась аукциона по продаже счастливых номеров.

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Сообщение о задержании женщины, совершившей 260 с лишним бесплатных поездок по платными трассами, было опубликовано на странице CIB во вторник, 27 июня. Как и во многих предыдущих отчетах ведомства, дата самого задержания в публикации указана не была, равно как и полное имя подозреваемой. В тексте она именуется как госпожа Тханатсупха.

BMW госпожи Тханатсупхы с бангкокскими красными номерами временной регистрации остановили на кольцевой дороге Kanchanaphisek Rd. (Bangkok Outer Ring) в провинции Патхум-Тхани. Платная трасса проходит через шесть провинций, формируя вокруг Бангкока эллипс протяженностью более 180 км.

К моменту задержания за женщиной уже прицельно охотились в связи с многочисленными неоплаченными квитанциями за пользование платными трассами и подозрениями в установке на автомобиль поддельных номерных знаков.

На обычном маршруте госпожи Тханатсупхы были организованы несколько чекпоинтов, назначенные на дежурство сотрудники полиции получили описание ее автомобиля и остановили BMW с красными номерами, как только увидели. Женщина не пыталась скрыться.

Тайские СМИ поясняют, что госпожа Тханатсупха пользовалась возможностью отложенной оплаты проезда, для чего на платных трассах есть отдельные гейты. Квитанции же ей не приходили, поскольку номера на машине были фальшивыми.

Госпожа Тханатсапха, как пишут тайкие журналисты, заявила полиции, что не ставила свой новый BMW на постоянную регистрацию, поскольку дожидалась ближайшего аукциона по продаже красивых номеров с фирменным бангкокским фоном, а в качестве временных использовала красно-черные номера, купленные в интернете.

Публикация CIB не содержит приведенного выше объяснения объяснения, но в сообщении ведомства указывается, что номера были осмотрены и, действительно, признаны не соответствующими стандартам Департамента наземного транспорта (DLT), хотя некоторые из элементов защиты на них присутствовали.

Следователи не уточнили, считают ли ни госпожу Тханатсупху намеренной нарушительницей закона или допускают, что она могла не знать, что ее номера поддельные, а отсутствие счетов за платные дороги связывать с неспешностью работы почты.

На сайте DLT нет публикаций, касающихся этого дела или каких-либо предупреждений о фальшивых красных номерах из интернета. Однако 27 июня, в день ареста госпожи Тханатсупхы, на странице транспортного ведомства было опубликовано напоминание о процедуре постановки на учет нового автомобиля. На иллюстрации изображено авто с временным красными номерами, которые устанавливаются на машины после продажи, но до получения постоянных номерных знаков.