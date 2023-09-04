Женщина из Пхаттхалунга арестована по делу об убийстве в Пхукет-Тауне

Центральное бюро расследований Королевской полиции Таиланда (CIB) арестовало жительницу Пхаттхалунга, объявленную в розыск правоохранительными органами Пхукета в связи с убийством, которое ее муж совершил в мае на восточной окраине Пхукет-Тауна. Самого убийцу еще не нашли, арестованная женщина утверждает, что ничего не знает о месте его нахождения.

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Сотрудники CIB арестовали женщину по делу об убийстве в Пхукет-Тауне в мае. Основным подозреваемым является ее муж, которого пока не нашли. Фото: CIB Thailand

Женщина по имени Кетсуда была арестована в первых числах сентября в поселке Пакхан провинции Пхаттхалунг. Пресс-служба CIB не указала в своем отчете ни дату ареста, ни фамилию подозреваемой, но сообщила, что ее доставят на Пхукет. В предыдущих подобных случаях полную информацию раскрывала уже местная полиция.

Госпожа Кетсуда, как следует из отчета CIB, проходит соучастницей по делу об убийстве Ванчая Бутди, 36-летнего владельца магазина по продаже льда Kinnaree Nam на улице Anupasphuketkarn Rd. в восточной части Пхукет-Тауна.

Господин Бутди был убит 6 мая неким Тхарапонгом Наббуа, с которым за три дня до этого имел бытовой конфликт. В публикациях о тех событиях говорилось, что господин Бутди сделал 32-летнему господина Наббуа грубое замечание, когда тот пил пиво рядом с его магазином.

Драку непосредственно в тот момент предотвратили другие жители улицы, но через три дня уроженец Пхаттхалунга приехал на Anupasphuketkarn Rd. и зарезал обидчика прямо у магазина.

Согласно показаниям очевидцев, убийца приехал на белом Mitsubishi Triton, подошел к жертве и начал наносить удары ножом в область головы и шеи. Затем он скрылся с места событий на упомянутом автомобиле.

Сомнений в личности преступника у очевидцев не было, но его жена в контексте дела не упоминалась, хотя сообщения СМИ об убийстве позволяли предполагать, что за рулем пикапа находился другой человек, а не сам господин Наббуа.

В итоге, как следует из отчета CIB, пхукетский суд выдал ордера на арест как самого мужчины, так и его супруги. Ей предъявлены обвинения в соучастии в предумышленном убийстве. В сообщении CIB указывается, что женщина помогала супругу скрыться.

Розыск Тхарапонга Наббуа продолжается. И как очевидно сейчас, делом об убийстве на Пхукете занимается отдел, специальностью которого являются особо важные дела.