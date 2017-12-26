Женщина и ребенок погибли в аварии на главном шоссе Пхукета

Туристический автобус протаранил выполнявшую разворот легковую машину на Thepkrasattri Rd. вечером 23 декабря.

26 Декабря 2017 09:17:31

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в 23:15 вечера субботы, 23 декабря. Согласно поступившей в полицейский участок информации, автобус столкнулся с легковым автомобилем в районе перекрестка Saladaeng Intersection.

Прибывший на место событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный седан Chevrolet и туристический автобус. В салоне легковой машины были заблокированы три человека – 24-летний водитель Прадит Робру, его 18-летняя супруга Калайа Мэнбут и их годовалая дочь Корнкамон Робру.

При помощи специального оборудования водителя и пассажиров извлекли из машины. В настоящий момент Прадит Робру находится в больнице Vachira Hospital c тяжелыми травмами. Его жена и дочь погибли. Водителю автобуса – 42-летнему Бунйонгу Линле – предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей и причинение травм.

Капитан Эккасак Кванван из полиции Таланга рассказал, что момент ДТП был зафиксирован камерами уличного видеонаблюдения. По его словам, автобус врезался в машину, когда та выполняла разворот. При этом легковой автомобиль начал движение сразу после смены сигналов светофора, а автобус пытался проскочить перекресток, когда уже загорелся красный.