Жительница поселка Phuket Villa 1 в Пхукет-Тауне была госпитализирована 7 января после того, как воткнула нож себе в грудь в попытке свести счеты с жизнью. Согласно заявлению родственников, это уже не первая предпринятая ей попытка суицида.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Января 2020, 02:02 PM

Женщина госпитализирована с ножевой раной груди после попытки суицида. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил капитан Удом Петчарат из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о происшествии в Phuket Villa 1 поступило в участок в 17:30. Прибывшие в указанный дом полицейские и специалисты Bangkok Hospital Phuket обнаружили лежащую на полу 33-летнюю женщину, из груди которой торчал нож.

Также на месте событий полицейских дожидался родственник пострадавшей Критсаран Буньятханасет, который и вызвал в дом полицию и медиков. Мужчина рассказал, что первым тревогу поднял его сын, который решил проверить через смартфон проверить установленные в доме камеры видеонаблюдения и обнаружили, что женщина ходит по помещению с ножом в руке.

«Он подумал, что она может попытаться лишить себя жизни и сообщил обо всем мне. Я поспешил домой из своего магазина в Кату, мой сын также бросился домой, но на дорогах был час пик, и когда мы приехали, было уже поздно. Нож уже был у нее в груди и она с трудом дышала», – рассказал господин Буньятханасет.

Полиция проверила записи с установленных в доме камер видеонаблюдения и убедилась, что женщина действительно воткнула себе нож в грудь сама, причем сделать это смогла лишь со второй попытки.

Господин Буньятханасет сообщил полицейским, что его родственница имеет проблемы психического характера, а также ранее в течение долгого времени употребляла наркотики. Также он указал, что попытки самоубийства она до этого предпринимала неоднократно.

По состоянию на утро 8 января женщина была жива и находилась под наблюдением медиков в Vachira Hospital.