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Женщина госпитализирована после самостоятельного аборта на восьмом месяце

Официальные лица смогли найти женщину, экстренно прервавшую беременность на восьмом месяце. Поиски начались 15 числа, когда перед одним из жилых домов на Soi Sammakee в Раваи была обнаружена сумка с утробным плодом.

Новости Пхукета

16 Января 2020, 06:14 PM
Женщина госпитализирована после самостоятельного аборта на восьмом месяце. Фото: Полиция Чалонга

Женщина госпитализирована после самостоятельного аборта на восьмом месяце. Фото: Полиция Чалонга

Как подтвердил The Phuket News капитан Джарат Лемпан из полиции Чалонга, прервавшая беременность на позднем сроке женщина была доставлена в больницу Vachira Hospital для оказания медицинской помощи.

«Она в хорошем физическом самочувствии, но пребывает в депрессии», – заявил капитан Лемпан.

По словам офицера, в настоящий момент с женщиной работают психологи.

Сумку с утробным плодом обнаружила перед своим домом жительница Раваи Джаруван Чанглек. Женщина проинформировала о происшествии главу муниципалитета Аруна Солоса, а тот поставил в известность полицию.

Как пояснил капитан Лемпан, сделавшая аборт женщина встречалась с одним из сыновей госпожи Чанглек и незапланированно забеременела. Отец ребенка после этого бросил будущую мать, его семья также от нее отвернулась. В депрессии, женщина приняла решение сделать медикаментозный аборт при помощи не указанного медицинского препарата.

Капитан Лемпан отметил, что полиция пока еще не приняла решение о том, возбуждать ли дело против женщины. Аборты в Таиланде запрещены, кроме как по решению врача в определенных случаях.

 

 

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