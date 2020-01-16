Официальные лица смогли найти женщину, экстренно прервавшую беременность на восьмом месяце. Поиски начались 15 числа, когда перед одним из жилых домов на Soi Sammakee в Раваи была обнаружена сумка с утробным плодом.

Новости Пхукета

16 Января 2020, 06:14 PM

Женщина госпитализирована после самостоятельного аборта на восьмом месяце. Фото: Полиция Чалонга

Как подтвердил The Phuket News капитан Джарат Лемпан из полиции Чалонга, прервавшая беременность на позднем сроке женщина была доставлена в больницу Vachira Hospital для оказания медицинской помощи.

«Она в хорошем физическом самочувствии, но пребывает в депрессии», – заявил капитан Лемпан.

По словам офицера, в настоящий момент с женщиной работают психологи.

Сумку с утробным плодом обнаружила перед своим домом жительница Раваи Джаруван Чанглек. Женщина проинформировала о происшествии главу муниципалитета Аруна Солоса, а тот поставил в известность полицию.

Как пояснил капитан Лемпан, сделавшая аборт женщина встречалась с одним из сыновей госпожи Чанглек и незапланированно забеременела. Отец ребенка после этого бросил будущую мать, его семья также от нее отвернулась. В депрессии, женщина приняла решение сделать медикаментозный аборт при помощи не указанного медицинского препарата.

Капитан Лемпан отметил, что полиция пока еще не приняла решение о том, возбуждать ли дело против женщины. Аборты в Таиланде запрещены, кроме как по решению врача в определенных случаях.